Yalıhüyük'ten Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalıhüyük'ten Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım - Son Dakika

Yalıhüyük'ten Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım

7 saat önce

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, Meclis üyeleri ve belediye personeli, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere nakti yardımda bulundu.

Yalıhüyük'ten Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım, System.String[]

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, Meclis üyeleri ve belediye personeli, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere nakti yardımda bulundu.

Başkan Koçer, yaptığı açıklamada, depremlerin ardından devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla bölge için seferber olduğunu anlattı.

Depremin ardından sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da adeta seferber olduğunu ifade eden Koçer, şunları kaydetti:

"Devletin her türlü imkanı sağladığı bir ortamda Belediye olarak bizler meclis üyelerimiz ve belediye personelimiz nakti yardımda bulunduk. Bize gelen hemşerilerimizi biz nakdi yardım yapmaları noktasında yönlendiriyoruz. Biz de belediye olarak bütün Meclis üyelerimiz dahil olmak üzere, Belediye çalışanlarımızla birlikte belli bir miktar nakdi yardım hazırladık. Bu nakdi yardımımızı AFAD tarafından belirlenen banka hesap numarasına yatırdık. Yaraların hepsini kapatmaz ama bir nebze azaltması noktasında destek olur inşallah."

Yalıhüyük, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:24 Kaynak: AA
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