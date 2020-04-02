Yalıhüyük Toplum Sağlığı ekipleri sağlık taraması yapıyor - Son Dakika

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Yalıhüyük Toplum Sağlığı ekipleri sağlık taraması yapıyor
6 saat önce
Yalıhüyük İlçe Toplum Sağlığı Başkanlığı, sahaya inerek diğer illerden gelenleri kontrolden geçiriyor.
Yalıhüyük İlçe Toplum Sağlığı Başkanlığı, sahaya inerek diğer illerden gelenleri kontrolden geçiriyor.
İlçe Toplum Sağlığı Başkanlığı personelinin yanı sıra Belediye ekipleri ve ilçe jandarma ekipleri sağlık taramasına eşlik ediyor.
Yeni Tip Koronovirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında gerçekleşen çalışmada ateş, öksürük solunum yetmezliği gibi bulgular sorgulanıp, sahada filyasyon çalışması yapıldı.
Sağlık ekipleri ayrıca diğer illerden gelenleri 14 gün boyunca evden çıkmamaları konusunda uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:36 Kaynak: AA
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