"Yalıhüyük ve Bahar" konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı - Son Dakika
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"Yalıhüyük ve Bahar" konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı

02.06.2022 11:51
"Yalıhüyük ve Bahar" konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezince düzenlenen "Yalıhüyük ve Bahar" konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezince düzenlenen "Yalıhüyük ve Bahar" konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Bu yıl 2'incisi düzenlenen, birçok amatör fotoğrafçının katıldığı fotoğraf yarışmasında Ertuğrul Eren Akyıldız birinci, Mehmet Kandırmaz ikinci ve Mustafa Genç üçüncü oldu.

Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Metli, yarışmacılara ödüllerinin 7 Haziran'da düzenlenecek Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlama programında verileceğini belirtti.

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Kaynak: AA

Ertuğrul Eren, Mustafa Genç, Yalıhüyük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Yalıhüyük ve Bahar' konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı - Son Dakika


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