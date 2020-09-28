Yalıkavak Çok Amaçlı Spor Tesisi temel atma töreni düzenlendi - Son Dakika

Yalıkavak Çok Amaçlı Spor Tesisi temel atma töreni düzenlendi

Hayırsever iş insanı Coşkun Aras'ın katkıları ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle yapımına başlanan Yalıkavak Çok Amaçlı Spor Tesisi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Yalıkavak Çok Amaçlı Spor Tesisi temel atma töreni düzenlendi, System.String[]

Hayırsever iş insanı Coşkun Aras'ın katkıları ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle yapımına başlanan Yalıkavak Çok Amaçlı Spor Tesisi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yalıkavak spor'un altyapıdan A takıma kadar antrenmanlarını gerçekleştireceği, Yalıkavak Stadı ve çevresinde bin 860 metrekare alanda yapımına başlanan Yalıkavak Çok Amaçlı Spor Tesisi'nin temel atma törenine CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, Bodrum Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, Yalıkavakspor Kulübü Başkanı Mehmet Esen, kulübün yöneticileri ile Yalıkavakspor kadın hentbol takımı teknik ekibi, oyuncuları ve sporseverler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan temel atma töreni, Yalıkavakspor Kulübü Başkanı Mehmet Esen'in açılış konuşmasıyla devam etti. Esen, Yalıkavakspor'un Avrupa liglerinde mücadele eden tek mahalle takımı olduğunu belirttiği konuşmasında, 2008 yılından bu yana takıma destek olan herkese teşekkür ederek, kulübün faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Törende konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, kulübün bugüne kadar elde ettiği başarılarda emeği geçenlere ve bağışçı Coşkun Aras'a teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Yalıkavaksporlu teknik ekip ve oyunculara da ayrıca teşekkür ederek şunları söyledi; "Tabi ki en büyük pay da sizlerin. Çünkü siz her mecrada bizi o kadar iyi temsil ettiniz ki, artık biz buna kayıtsız kalamazdık. Siz şu anda Bodrum'daki bütün gençlere, çocuklara, kızlarımıza, kadınlarımıza çok iyi bir rol model oldunuz. Ülkemizde gerçekten çok büyük bir başarı gösterdiniz. Bir mahalle takımının Avrupa kupalarında oynaması, bizim hafızamızın alamayacağı bir şey. Gerçekten çok önemli bir başarı arkadaşlar. Bunu herkesin çok iyi düşünmesini ve bu konuda size destek olmasını istiyorum."

Takımın zorluklarla bu başarıları yakaladığını ifade eden Başkan Aras, kulüp başkanı Mehmet Esen ve yönetim kurulu üyelerine göstermiş oldukları mücadeleden, takıma destek olan sponsor firma ve şahıslara da desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "bu başarı sadece belediyemizin ve bir kaç kişinin sırtında değil, herkesin sahiplenmesiyle gerçekleşiyor." dedi.

Takıma çok güvendiğini, ligden ve Avrupa kupasında yeni başarılarla döneceklerine inandığını belirten Başkan Aras, takımın içeride ve dışarıda olan maçlarını kaçırmamaya çalışarak heyecanla destekleyeceğini söyledi.

Tesisin herkese açık olacağını da sözlerine ekleyen Başkan Aras, tesis hakkında bilgiler vererek hentbol altyapısının bundan sonra daha emin adımlarla takıma ve Türk sporuna faydasının olacağını ifade etti. Yeni spor tesisleriyle ilgili de çalışmalar yapıldığını belirten Başkan Aras, en kısa zamanda güzel haberlerle bu çalışmalar hakkında bilgiler vereceğini sözlerine ekledi.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay ise Muğla'nın marka bir kent olduğunu belirterek, sporda da Dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Takıma bugüne kadar ve bundan sonra katkı vereceklere teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Erbay, kendisinin de sporun içinden gelen biri olduğunu belirtti. Erbay "Ben inanıyorum ki bugüne kadar gelen başarılar artarak devam edecek." dedi.

Hayırsever iş insanı Coşkun Aras da spora hentbol oynayarak başladığını ifade ederek şunları kaydetti; "Sene 1983'de ortaokulda hentbol kalecisiydim. Ama daha sonra başka spor dallarında devam ettim. Yaklaşık 10 yıldır Yalıkavaklıyım. Zamanımın büyük bir bölümünü burada geçiriyorum. Sizlere bir şeyler verebilmek gerçekten çok güzel. Gençleri burada spor yaparken görebilmek bizim için gerçekten gurur verici. İnşallah bunun üzerine başka şeyler de koyarak devam edip gidebiliriz."

Konuşmaların ardından Yalıkavak Çok Amaçlı Spor Tesisi bağışçısı Coşkun Aras'a Yalıkavakspor Kulübü Başkanı Mehmet Esen tarafından, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a ise Yalıkavakspor As Başkanı Selim Yıldız tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Tören, temele beton atma butonuna basılmasıyla sona erdi. - MUĞLA

Yalıkavak Çok Amaçlı Spor Tesisi temel atma töreni düzenlendi
Yalıkavak Çok Amaçlı Spor Tesisi temel atma töreni düzenlendi
Yalıkavak Çok Amaçlı Spor Tesisi temel atma töreni düzenlendi
Yalıkavak Çok Amaçlı Spor Tesisi temel atma töreni düzenlendi
Yalıkavak Çok Amaçlı Spor Tesisi temel atma töreni düzenlendi
Yalıkavak Çok Amaçlı Spor Tesisi temel atma töreni düzenlendi
Yalıkavak Çok Amaçlı Spor Tesisi temel atma töreni düzenlendi

Spor Tesisi, Yalıkavak, Hentbol, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 09:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yalıkavak Çok Amaçlı Spor Tesisi temel atma töreni düzenlendi - Son Dakika

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