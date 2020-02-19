Yalıkavak Marina "Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası" adayı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yalıkavak Marina 'Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası' adayı - Son Dakika Ekonomi

Yalıkavak Marina "Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası" adayı

7 saat önce

Yalıkavak Marina The British Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından verilecek "Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası" ödülü için yarışıyor.

Yalıkavak Marina

Yalıkavak Marina The British Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından verilecek "Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası" ödülü için yarışıyor.

Marina, "2018-2019 Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası" ödülünün sahibi olmuştu.

Bodrumda yer alan Yalıkavak Marina'da;

620 yat aynı anda ağırlanabiliyor,

Gurme restoranlar, butik oteller ve Avrupa Birliği normlarındaki Mavi Bayraklı plaj yer alıyor.

Yılda yaklaşık 120 ülkeden 2 milyon konuk ağırlıyor.

"UNICEF Platin Kanatlar" programının da katılımcısı olan Yalıkavak Marina, hem Türkiye hem de dünya çapındaki yardıma muhtaç çocukların temel haklarına kavuşmalarını amaçlıyor.

Yarışma için https://www.tyha.co.uk/marina-awards#form sitesinden oy kullanılabiliyor.


Marina, Yacht, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:37 Kaynak: DHA
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