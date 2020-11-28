Yalıkavak sahiline giden Ekici, eldivenleri taktı koyu pırıl pırıl yaptı - Son Dakika

Yalıkavak sahiline giden Ekici, eldivenleri taktı koyu pırıl pırıl yaptı

28.11.2020 00:02
Yalıkavak sahiline giden Ekici, eldivenleri taktı koyu pırıl pırıl yaptı, System.String[]

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve sivil inisiyatiflerin gayretleriyle "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilen Yalıkavak Küdür Yarımadası'nın doğal haline kavuşması için başlatılan çalışmalar sona erdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve sivil inisiyatiflerin gayretleriyle "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilen Yalıkavak Küdür Yarımadası'nın doğal haline kavuşması için başlatılan çalışmalar sona erdi. Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri gözetiminde, işletme sahipleri tarafından gerçekleştirilen yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Belediye ekipleri, Misgibi1Bodrum gönüllüleri ve ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de katıldığı etkinlikle bölgede temizlik çalışması yaptı.

Bölgede gönüllüler ve belediye personeli ile birlikte çöp toplayan Ekinci, çevre konusunda herkesin daha bilinçli hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Bütün sahillerimiz çok değerli hazinelerimiz. Çok üzücü bunların böyle atılması, bu plastiklerin, şişelerin, yenen torbaların, kağıtların bırakılması. Yere çöp atmak, poşet atmak, şişe atmak artık o kadar ilkel ki, çok üzücü" dedi.

Kendisinin de baba tarafından Azeri olduğunu belirten Tuğba Ekinci, etkinlik sonunda sahilde her iki ülkenin bayraklarını dalgalandırarak belediye personeliyle birlikte "Ne mutlu Türk'üm diyene! İki devlet bir millet" diyerek etkinliği tamamladı.

Küdür Yarımadası'nda yıllarca beach club olarak kullanılan alanda, toprak altına gömülü olan su, elektrik ve telefon hatlarının oluşturduğu plastik görüntüleri, bahçe atıkları ve yıkımdan kaynaklı oluşan kirlilik de belediye ekiplerince ortadan kaldırıldı. 350 metrekaresi ahşap iskele olmak üzerek yaklaşık bir dönümlük alanda faaliyet gösteren plaj işletmesinin yıkım işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte tarihi kaya mezarlarını da içinde barındıran yarımada doğal güzelliğine kavuştu.

Yalıkavak sahiline giden Ekici, eldivenleri taktı koyu pırıl pırıl yaptı

Ahmet Aras, Yalıkavak, Bodrum, Sivil, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yalıkavak sahiline giden Ekici, eldivenleri taktı koyu pırıl pırıl yaptı - Son Dakika Magazin


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