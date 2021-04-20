Yalıkavakspor'a Başkan Aras morali

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, teknik ekip ve oyuncuların koronavirüse yakalanması nedeniyle Avrupa'da namağlup yarı finale çıktığı EHF Kupası'ndan elenip kupadan olan Yalıkavakspor'u ziyaret etti. Bu sezon büyük bir çıkış yakalayarak namağlup şampiyonluğa koştuğu Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 19, EHF Kupası'nda 5, Türkiye Kupası'nda da 3 galibiyet

alan Yalıkavaksporlu oyuncularla bir araya gelen Başkan Aras moral aşıladı. Takımda tam da Avrupa'daki yarı final arifesinde yaşanan salgın ilçede büyük üzüntü yaratırken, tedavileri tamamlanan oyuncular antrenmanlara yeniden başladı.