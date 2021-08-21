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Yalın ayak jüri: Zerrin Özer - Son Dakika

Yalın ayak jüri: Zerrin Özer

21.08.2021 10:01
Yalın ayak jüri: Zerrin Özer, System.String[]

SAĞLIĞIMA DİKKAT EDİYORUMUlusal Model Yarışması'nın finali önceki akşam Gayrettepe Point Otel'de yapıldı.

SAĞLIĞIMA DİKKAT EDİYORUM

Ulusal Model Yarışması'nın finali önceki akşam Gayrettepe Point Otel'de yapıldı. Gecenin en dikkat çeken ismi, jüri üyesi Zerrin Özer'di. Siyah elbisesinin altına ayakkabı giymeyen sanatçı, kırmızı halıda ve sahnede de yalın ayaktı. Gecede basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı, "Sizleri çok özledim. Ben çok iyiyim, sağlığıma dikkat ediyorum. 1.5 senedir evdeydim. Dışarı çıkmadım, tatil de yapmadım. Ablalarım bende kalıyor, aile saadeti yaşıyoruz" dedi.

<a class='keyword-sd' href='/yalin/' title='Yalın'>Yalın</a> ayak jüri: Zerrin Özer

BEN ONA KAHROLDUM

Zerrin Özer geçtiğimiz günlerde sosyal medyada "Ben geçmişimi dürdüm, büktüm, çöpe attım. Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir" şeklinde bir paylaşım yapmış, ancak hayvanseverler tarafından eleştirilmişti. Daha sonra özür dileyen sanatçı, konuyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: "Ben ona kahroldum. O bir deyim. Ünlü bir yazarın söylemi. Ben köpeklere kurban olurum. Kendim yemem, hayvanlarıma yediririm. Zerrin Özer'i bilen bilir."

Aşksız yaşayamam

Aşk hayatı hakkında konuşan Zerrin Özer, "Hiç kimse yok hayatımda. Ayrılıklardan sonra hemen başkasıyla birlikte olmaya karşıyım" dedi. Sanatçı, "Kendinizi aşka mı kapattınız yoksa?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Ne münasebet, ben aşksız yaşayamam ki!"

Yalın ayak jüri: Zerrin Özer

Zerrin Özer, Gayrettepe, Otel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yalın ayak jüri: Zerrin Özer - Son Dakika Magazin


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