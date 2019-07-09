"Yalın ayak şampiyon"un hedefi Avrupa birinciliği

İBRAHİM YALDIZ - Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 3 bin 500 metrede yalın ayak koşarak birinci olan milli atlet Emine Akbingöl, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda da altın madalya hedefliyor.Muş'un Varto ilçesinde yaşayan Emine Akbingöl, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı atletizmde, yeni hedefine ulaşmak için ter döküyor.Muş Alparslan Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu öğrencisi milli atlet, antrenörleri eşliğinde günde 20 kilometre koşarak yoğun bir hazırlık dönemi geçiriyor.3 bin 500 metrede yalın ayak koştuEmine Akbingöl, 2016'da Sırbistan'da düzenlenen Yıldızlar Balkan Şampiyonası, 2017'de Çekya'da gerçekleştirilen Avrupa Kulüpler Şampiyonası, geride kalan hafta da Romanya'da yapılan Gençler Balkan Şampiyonası'nda birinci oldu ve milli takımın en başarılı sporcuları arasına girdi.3 Şubat'ta Portekiz'de düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda kadınlar 20 yaş altı kategorisi 3 bin 500 metrede rakibinin ayağına basması sonucu ayakkabısı çıkan ve kalan 3 bin 300 metrelik bölümü yalın ayak koşarak kariyerinin en anlamlı şampiyonluğunu elde eden Emine Akbingöl, 18-21 Temmuz'da İsveç'te yapılacak Avrupa Gençler Şampiyonası'nda birinci olarak yurt dışındaki 5. altın madalyasına ulaşmak istiyor.Hedefine ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışan, yüksek rakımlı yerlerde koşan milli sporcu, 2024'te yapılacak olimpiyatlara katılarak Türkiye'yi temsil etmek istiyor."Her gün 20 kilometre koşuyorum"Emine Akbingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yaşından bu yana yarışmalara katıldığını, 2015'te de milli takıma girmeye hak kazandığını söyledi.İsveç'teki Avrupa Gençler Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için koşacağını belirten Emine Akbingöl, şunları kaydetti:"Hedefim kürsüye çıkmak ve madalya kazanmak. Hedeflerime ulaşabilmek için her gün çalışıyorum. Günde çift antrenman yapıyorum. Sabah 10, akşam da 10 kilometre koşuyorum. Beslenmeme ve dinlenmeme dikkat ediyorum. Böyle olunca başarı geliyor. Muş'ta rakım yüksek olduğu için avantajlıyım. Sadece sahada antrenman yapmıyorum. Daha yüksek rakımda antrenman yapmak için dağa da çıkıyorum, orada da antrenman yapıyorum."Spora ilk başladığında milli takım formasını giyerek koşmayı hayal ettiğini anlatan Emine Akbingöl, Türk bayrağını uluslararası şampiyonalarda dalgalandırmanın en büyük gururu olduğunu vurguladı."Hedefim 2024'te olimpiyatlara katılmak"Milli takıma girdikten sonra 9 ülke gezdiğini, farklı kültürlerle tanıştığını aktaran Emine Akbingöl, şöyle konuştu:"Üç kez Avrupa Şampiyonası'na katıldım. İki defa dördüncü, bir defa da yedinci oldum. Kürsüyü ve madalyayı kaçırdım ama hiç bıkmadım. Şimdiki hedefim 18-21 Temmuz tarihlerinde İsveç'te gerçekleştirilecek 5 bin metre yarışında madalya almak. 2024'te düzenlenecek olimpiyatlarda da ülkemi temsil etmek istiyorum.Elde ettiğim başarılarda ailemin ve antrenörümün çok büyük desteği var. Portekiz'de bu yıl 3 Şubat'ta düzenlenen yarışlarda şampiyon oldum. Yarışmada ayakkabım çıkmıştı, ayakkabım çıkmasına rağmen 3 bin 500 metre yalın ayakla koştum. O zorluğa rağmen şampiyon oldum. Aynı başarıyı burada da göstermek istiyorum."