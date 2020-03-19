Yalın'dan ev videosu
6 saat önce
Ünlü şarkıcı, 20 dakika süren yayın sonrası şu açıklamayı yaptı: "Toplam izlenme 200 bin oldu.
Ünlü şarkıcı, 20 dakika süren yayın sonrası şu açıklamayı yaptı: "Toplam izlenme 200 bin oldu. Umarım iyi gelmiştir. Ben son 1 haftadır hiç bu kadar iyi hissetmemiştim."
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:17
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