Yalın'dan sürpriz turne
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Ünlü şarkıcı yoğun talep üzerine, 4 Ekim'de İzmir Kültürpark Açıkhava'da, 5 Ekim'de Bursa Açıkhava'da ve 12 Ekim'de Antalya Konyaaltı Açıkhava'da sahne alacak.
Ünlü şarkıcı yoğun talep üzerine, 4 Ekim'de İzmir Kültürpark Açıkhava'da, 5 Ekim'de Bursa Açıkhava'da ve 12 Ekim'de Antalya Konyaaltı Açıkhava'da sahne alacak. Bu yaz 2 kez Harbiye Açıkhava'da sahne alan Yalın, 3 ayrı şehirde vereceği açıkhava konserleri ile sezonu noktalayacak.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:51
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