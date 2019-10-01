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Yalın'dan sürpriz turne

47 dakika önce

Ünlü şarkıcı yoğun talep üzerine, 4 Ekim'de İzmir Kültürpark Açıkhava'da, 5 Ekim'de Bursa Açıkhava'da ve 12 Ekim'de Antalya Konyaaltı Açıkhava'da sahne alacak.

Yalın'dan sürpriz turne, System.String[]

Ünlü şarkıcı yoğun talep üzerine, 4 Ekim'de İzmir Kültürpark Açıkhava'da, 5 Ekim'de Bursa Açıkhava'da ve 12 Ekim'de Antalya Konyaaltı Açıkhava'da sahne alacak. Bu yaz 2 kez Harbiye Açıkhava'da sahne alan Yalın, 3 ayrı şehirde vereceği açıkhava konserleri ile sezonu noktalayacak.

Kültürpark, İzmir, Yalın, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:51 
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