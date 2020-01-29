Yalın, Elazığ için 1 TIR dolusu yardım topladı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Yalın, Elazığ için 1 TIR dolusu yardım topladı - Son Dakika Magazin

Yalın, Elazığ için 1 TIR dolusu yardım topladı

50 dakika önce

Yalın, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Zorlu Center'da verdiği konserde depremzedeler için kıyafet ve battaniyelerden oluşan yaklaşık 1 TIR dolusu malzeme topladı. Şarkıcı, yardımları AFAD'a teslim edecek.

Yalın, Elazığ için 1 TIR dolusu yardım topladı, System.String[]

Türkiye, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kenetlenerek depremzedelerin yaralarını sardı. AFAD, belediyeler, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Demet Akalın, Acun Ilıcalı ve Haluk Levent gibi bir çok ünlü isim deprem bölgesine yardım gönderdi.

1 TIR DOLUSU MALZEME TOPLADI

Şarkıcı Yalın, Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından gerçekleştirdiği konserinde topladığı malzemelerini paylaştı. Yaklaşık 1 TIR dolusu malzeme toplayan şarkıcı, yardımları AFAD'a teslim edecek.

KIYAFET VE BATTANİYE YARDIMI

Yalın önceki akşam Zorlu'da verdiği konserde deprem bölgesi için kıyafet ve battaniyelerden oluşan 1 TIR dolusu malzeme topladı. Konser öncesi seyircilerden yanlarında kışlık malzeme getirmesini isteyen şarkıcı toplanan yardımları barkovizyondan gösterdi.

SEYİRCİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Yardımları AFAD yetkililerine teslim edeceklerini duyuran şarkıcı seyircilerine teşekkür etti. Tv100'de her cumartesi saat 09.00'da ekrana gelen Magazin Hattı'nın haberine görde Yalın "Depremden beri televizyonun karşısında yaşıyorum" dedi.

Elazığ, Yalın, AFAD, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:57 
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