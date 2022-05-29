YALIN IN İŞİTME KAYBI TUTKUNU OLDUĞU MÜZİKLE YÜZDE 40 GERİLEDİ - Son Dakika
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YALIN IN İŞİTME KAYBI TUTKUNU OLDUĞU MÜZİKLE YÜZDE 40 GERİLEDİ

29.05.2022 10:53

İZMİR'de yaşayan ve 3 yaşındayken yüzde 80 oranında işitme kaybı yaşayan Yalın Çal (17), tedavinin yanı sıra tutkunu olduğu müziğin işitme sinirlerini güçlendirmesi sayesinde yüzde 40 daha fazla duymaya başladı.

İZMİR'de yaşayan ve 3 yaşındayken yüzde 80 oranında işitme kaybı yaşayan Yalın Çal (17), tedavinin yanı sıra tutkunu olduğu müziğin işitme sinirlerini güçlendirmesi sayesinde yüzde 40 daha fazla duymaya başladı. Şu an yüzde 40'a gerileyen işitme kaybıyla işitme cihazı kullanarak müzik yapan Çal, dijital platformlarda kendi şarkılarını yayımladı. Birçok konser veren Yalın, müzik alanında ilerlemeyi hedefliyor.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan 11'inci sınıf öğrencisi Yalın Çal'ın 3 yaşındayken yaşadığı orta kulak enfeksiyonu nedeniyle kulağında sıvı kalınca işitme sinirleri zarar gördü ve yüzde 80 işitme kaybı oluştu. Operasyon geçiren Çal, daha sonra işitme cihazı kullanmaya başladı, aynı zamanda doktorunun müziğin işitme sinirlerini güçlendirdiğine yönelik önerisiyle müzikle tanıştı. Piyano ve gitar çalmaya başlayan Çal, giderek müziğe tutkuyla bağlandı. Tedavinin ve ileri teknoloji işitme cihazlarının yanı sıra tutkunu olduğu müziğin işitme sinirlerini güçlendirmesi sayesinde Çal, zaman içinde yüzde 40 daha fazla duymaya başladı.

'MÜZİK YAPMAMA ENGEL DEĞİL'

Müzikle, işitme kaybı sayesinde tanıştığını anlatan Çal, "Doktorumuz işitme kaybının azalması için enstrümana başlamamı önerdi. Önce piyano çalmayı öğrendim daha sonra gitar kursuna giderek kendimi geliştirdim. İşitme cihazı kullanıyorum ama bu benim müzik yapmama engel değil" ifadelerini kullandı.

Beste yaptığını ve söylediğini de belirten Çal, "Pandemi ile birlikte beste yapabildiğimi fark ettim. Müzik teknoloji işine girdim, kayıt yapmayı öğrendim. Beste yapıp şarkıyı yayımlama yolculuğum pandemi ile başladı. Dijital platformlarda yer alan 2 şarkı çıkardım. 4 farklı konser verdim, festivallere çıktım. Bundan sonraki hedefim güzel sanatlarda müzik teknolojileri bölümü okumak ve albüm çıkarmak. Müzik benim için bir tutku. Sadece hobi değil aynı zamanda bir iş" dedi.

'YALIN İÇİN BÜYÜK BİR ADIMDI'

Yalın'ın Almanca öğretmenliği yapan annesi Nalan Yeşil (46) ise "Yalın 3 yaşındayken yaşadığı orta kulak enfeksiyonu nedeniyle kulağında sıvı kalınca işitme sinirleri zarar gördü. Bu yüzden operasyon geçirdi ve akabinde işitme cihazı kullanmaya başladı. Yalın işitme cihazlarına çok çabuk adapte oldu. İşitme cihazı kullanması onun müzik yapmasına hiçbir şekilde engel olmadı. Müzik sayesinde çok daha iyi duymaya başladı. Kullandığı cihaz da ileri teknoloji bir cihaz olduğu için doğal bir işitmeden hiçbir farkı yok" diye konuştu.

YALIN IN İŞİTME KAYBI TUTKUNU OLDUĞU MÜZİKLE YÜZDE 40 GERİLEDİ
YALIN IN İŞİTME KAYBI TUTKUNU OLDUĞU MÜZİKLE YÜZDE 40 GERİLEDİ
YALIN IN İŞİTME KAYBI TUTKUNU OLDUĞU MÜZİKLE YÜZDE 40 GERİLEDİ
YALIN IN İŞİTME KAYBI TUTKUNU OLDUĞU MÜZİKLE YÜZDE 40 GERİLEDİ
YALIN IN İŞİTME KAYBI TUTKUNU OLDUĞU MÜZİKLE YÜZDE 40 GERİLEDİ
YALIN IN İŞİTME KAYBI TUTKUNU OLDUĞU MÜZİKLE YÜZDE 40 GERİLEDİ
YALIN IN İŞİTME KAYBI TUTKUNU OLDUĞU MÜZİKLE YÜZDE 40 GERİLEDİ
YALIN IN İŞİTME KAYBI TUTKUNU OLDUĞU MÜZİKLE YÜZDE 40 GERİLEDİ
YALIN IN İŞİTME KAYBI TUTKUNU OLDUĞU MÜZİKLE YÜZDE 40 GERİLEDİ
YALIN IN İŞİTME KAYBI TUTKUNU OLDUĞU MÜZİKLE YÜZDE 40 GERİLEDİ
YALIN IN İŞİTME KAYBI TUTKUNU OLDUĞU MÜZİKLE YÜZDE 40 GERİLEDİ

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Kaynak: DHA

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