Yalın'la 2004'ten 2020'ye
6 saat önce
Ünlü popçu, 2004 yılında çıkardığı "Ellerine Sağlık" albümünden bu ay dinleyicilerle buluşturduğu "İstanbul"a en sevilen şarkılarını seslendirdi.
Ünlü popçu, 2004 yılında çıkardığı "Ellerine Sağlık" albümünden bu ay dinleyicilerle buluşturduğu "İstanbul"a en sevilen şarkılarını seslendirdi. Yalın "2020 yılının ayrışmaların ve anlaşmazlıkların son bulduğu, barış içinde bir yıl olmasını diliyorum" sözleriyle noktaladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:24
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