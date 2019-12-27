Yalın'la 2004'ten 2020'ye - Son Dakika
Son Dakika Magazin Yalın'la 2004'ten 2020'ye - Son Dakika Magazin

Yalın'la 2004'ten 2020'ye

6 saat önce

Ünlü popçu, 2004 yılında çıkardığı "Ellerine Sağlık" albümünden bu ay dinleyicilerle buluşturduğu "İstanbul"a en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yalın'la 2004'ten 2020'ye, System.String[]

Ünlü popçu, 2004 yılında çıkardığı "Ellerine Sağlık" albümünden bu ay dinleyicilerle buluşturduğu "İstanbul"a en sevilen şarkılarını seslendirdi. Yalın "2020 yılının ayrışmaların ve anlaşmazlıkların son bulduğu, barış içinde bir yıl olmasını diliyorum" sözleriyle noktaladı.

İstanbul, Yalın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:24 
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