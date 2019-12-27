Yalın'la 2004'ten 2020'ye

Ünlü popçu, 2004 yılında çıkardığı "Ellerine Sağlık" albümünden bu ay dinleyicilerle buluşturduğu "İstanbul"a en sevilen şarkılarını seslendirdi. Yalın "2020 yılının ayrışmaların ve anlaşmazlıkların son bulduğu, barış içinde bir yıl olmasını diliyorum" sözleriyle noktaladı.