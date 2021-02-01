Yalın üretime geçen medikal fabrikasında yüzde 54 verimlilik artışı sağlandı

Salgında artan talebi karışlamaya çalışan yüksek teknoloji ürün grubu tıbbi cihaz üreten firma, yalın üretimle verimliğini yüzde 54 artırdı

ÇANKIRI - Salgın sürecinde başta yurtdışından gelen talepleri karşılamaya çalışan yüksek teknoloji ürün grubu tıbbi cihaz üreten firma, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı öncülüğünde başlatılan yalın üretime geçerek yüzde 54 verimlilik artışı sağladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün 2020-2021 yılı temasını kaynak verimliliği olarak belirlemesinin ardından ASO Ankara Model Fabrika yalın üretim modeli örneği, Çankırı'da tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikada uygulandı. Korona virüs ile mücadelenin yapıldığı şu günlerde tüm ülkelerin ihtiyaç duyduğu solunum cihazları başta olmak üzere, medikal ürünlerin üretimini yapan fabrika, yurtiçi ve yurtdışı taleplerini karşılamak için personel sayısını, zamanı ve ham madde ihtiyacını optimum seviyede kullanarak ürün taleplerine yetişebilmek amacıyla yalın üretime geçti. 4 aylık sürede yalın üretim sayesinde fabrikada yüzde 54 verim artışının sağlandığı açıklandı. Gaz Prizi Montaj Hattında yalın üretim sisteminin uygulandığı fabrikada, yalın üretim eğitimlerinin ise 2021 yılının sonuna kadar tamamlanması hedefliyor.

"Fabrikamızda montaj hattımızda yüzde 54 verimlilik artışı sağladık"

Fabrikada montaj hattında yüzde 54 verimlilik artışı sağlandığını söyleyen Makine Mühendisi Kaan Recep Çelikten, "Cirosunun yüzde 50'sini ihracattan elde eden bir firma olarak yurtdışında rekabet gücümüzün azaldığını hissetmeye başlamıştık. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın temaslarıyla Ankara'da model fabrika ile tanıştık ve onların sayesinde yalın dönüşüm içerisine girdik. Bu verimlilik artışından faydalanmak için projeye başladık. Projeyi Gaz Prizi Montaj Hattında uyguladık. Eskiden bir bant üzerinde ilerleyen Gaz Prizi Montaj Hattımızı, U tipi montaj hattına çevirdik ve bu sayede esnekliğimizi artırmış olduk. Daha önce 6 kişiyle 1 dakikada çıkardığımız ürünü şu anda 3 kişi ile 58 saniye gibi bir sürede çıkartıyoruz. Bu da bizlere yüzde 54 civarında bir verimlilik artışı sağladı. Yalın üretimin bizlere diğer bir katkısı da personelimizin moral ve motivasyonunu ciddi manada artırmasıdır. Ayrıca üretim hattı içindeki süreç performanslarının takibini kolaylaştırdı. Tüm bu çalışmalar sonunda personelimizin iş memnuniyeti ve üretimin verimliliği arttı. Böylelikle firmamızda kümülatif verimliliği artmış oldu" dedi.

"Yalın üretim kalite, performans ve finansal olarak büyük katkı sağladı"

Dünya'da rekabetin çok sert bir hal almaya başladığını belirten Çelikten, "Bizim de buna ayak uydurmamız gerektiği için bu işe giriştik. Yalın üretimin en temel çıktısı personelimizin ve bizlerin bu felsefeyi kavramasıyla birlikte firmamıza finansal olarak da ciddi katkısı oldu. Kalite artışı ve yenileme işlemi oranlarımızda yüzde 77 civarında düşüş sağladı. Proje tamamlandı ancak biz, yalın dönüşümü firmamızda tamamen yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Yalın dönüşüm üretim modelini ve felsefesini fabrikada üretimimizin her aşamasında kullandığımızda yüzde 50 gibi bir iyileşme ile maliyetlerimizde düşüş ve üretkenliğimizde artış bekliyoruz. Böylece kapasitemizde de yüzde 50 civarında bir artış sağlanacağını planlıyoruz. Bütün bunları ciddi paralar harcamadan, ciddi yatırım yapmadan, hatlarda çok küçük değişikliklerle tekrar kurgulayarak ciddi verim artışı elde etmeye başladık. Yalın üretimde amaç zaten ciddi ve büyük ölçekli yatırımlar yapmadan elinizdeki imkanlarla en yüksek verimliliği sağlamaktır. Bizlerde bunu hedefledik. Bunu fabrikamızın montaj hatlarından en önemli nokta olan Gaz Prizi Montaj Hattında başardık, fabrikamız genelinde de yaygınlaştıracağız" diye konuştu.

"Fabrikamızın genelinde yalın üretimi yaygınlaştıracağız"

Öğren-dönüş projesine yaklaşık 3,5 ay önce başladıklarını anlatan Çelikten, "Bu zaman zarfında Gaz Prizi Montaj Hattında yüzde 54 oranında verimlilik elde ettik. Diğer bölümlerimizde ise 2021 yılı sonuna kadar bütün montaj hatlarında aynı şekilde tek parça üretim akışı sağlayan bantlar kuracağız. Bu bantlarında hepsinde ortalama olarak yüzde 50 verim elde edeceğimizi öngörüyoruz. 80'den fazla ülkeye ihracat yapan bir firma olarak hem kalitemizi hem de rekabetçiliğimizi arttırarak ülkemizi ve Çankırı'yı Dünya'da daha iyi temsil etmeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

"4 ay önce fabrikada başlayan yalın üretimin sonuna gelinde"

Yalın üretim eğitimleriyle stok oranlarının minimum seviyede tutulması sağlanarak, aynı zamanda kaynakların (iş gücü, hammadde, enerji, lojistik vb.) daha verimli kullanılmasının amaçlandığını söyleyen KUZKA Çankırı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mahmut Oral Taşçı ise, şöyle konuştu:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 2020-2021 yılı temasını kaynak verimliliği olarak ilan etmişti. Biz de kaynak verimliliği temasını kendi Bölgemizde uygulamak amacıyla Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren model fabrikanın yalın üretim öğren-dönüş programının, Çankırı'da faaliyet gösteren işletmelerimiz açısından faydalı olacağını düşündük ve bu kapsamda model fabrikayı ziyarette bulunduk. Yaptığımız görüşmeler sonucunda tıbbi cihaz üretimi yapan firmamız yalın üretimi kabul ederek projemizi burada başlatmış olduk. Model fabrikanın Ankara dışında 'Öğren-Dönüş Eğitimini' uyguladığı ilk il Çankırı oldu."

"İşletmelerimizin kaynak verimliliğini daha verimli kullanmalarını sağlamalarını istiyoruz"

Taşçı, "Model fabrika ve öğren-dönüş programını yüksek teknolojili alanda faaliyet gösteren tıbbi medikal cihazlar özelinde başlatmış olduk. Bu kapsamda verimlilik anlamında üretimde kaynakların daha verimli kullanılması ve ürün montajında ihtiyaçtan fazla personel çalıştırılması, zaman kaybı gibi israfların önüne geçilmiş oldu. Kaynak verimliliğinde amacımız işletmelerimizin kaynaklarını daha verimli kullanılmasını sağlamaktır. Bu kapsamda Ajansımız 2021 yılı teknik destek programı ile de destek sağlayacaktır. İşletmelere kaynak verimliliği ve yönetim danışmanlığı kapsamında dışarıdan almak istedikleri hizmetleri Ajansımıza sunacakları proje üzerinden finanse edebileceğiz. Bu çalışmalar kapsamında elde ettiğimiz sonuçların çarpan etkisi oluşturarak Bölgemizdeki tüm işletmelere yayılması ana hedefimiz. Çankırı başlangıç noktamız oldu. Bölgemizde faaliyet gösteren Kastamonu ve Sinop ile Çankırı'da bu programdan faydalanmayan diğer işletmelerimizi de kaynak verimliliği anlamında bu programlara katılmalarını beklemekteyiz" ifadesini kullandı.

Yalın üretim programının uygulandığı fabrikada 4 ayın sonunda çalışmalara katkı sağlayan Makine Mühendisi Kaan Recep Çelikten ile İhsan Aydos ve Genel Koordinatör Veysel Tekin'e katılım belgesi verildi.