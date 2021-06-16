Yalın yeni sevgilisiyle görüntülendi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Yalın, gönlünü sarışın bir güzele kaptırdı. Önceki gün Marmaris'in ünlü tatil beldesi Bozburun'da demirledikleri teknelerinde görüntülenen çiftin ilişkilerine yeni başladığı öğrenildi. Son dönemde çıkardığı şarkılar ve yaptığı reklam anlaşmasıyla da magazin gündeminde olan Yalın, yeni sevgilisiyle ilke kez objektiflere takıldı.

Ünlü şarkıcı ile gizemli kadın, dün sabah saatlerinde Marmaris Bozburun'da demirledikleri teknelerindeydi. Yalın internet üzerinden toplantı gerçekleştirdiği sırada, sarışın sevgilisi ise denizin keyfini doyasıya çıkardı.

Yalın'ın görüşmesi bittikten sonra teknenin merdivenlerinin indirmesini isteyen güzelin yardımına koşan ünlü şarkıcı, yeni sevgilisine yardımcı oldu. Denizden çıktıktan sonra teknenin arka kısmına geçen sarışın güzel ve Yalın, uzun süre koyu bir sohbete daldı. Tekne üzerinde bir süre balıkçılık yapan satıcıyla konuşan 41 yaşındaki popçu, objektiflere böyle yansıdı. Marmaris'te Yalın'la birlikte tekne tatili yapan sarışın kadının keyfinin bir hayli yerinde olduğu gözlendi.