Son Dakika Haberleri: Yalınca Köyü'nde Üreticilerle Toplantı Yapıldı

Yalınca Köyü'nde Üreticilerle Toplantı Yapıldı

1 saat önce

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, köy toplantılarına Yalınca Köyü ile devam ediyor.

Yalınca Köyü'nde Üreticilerle Toplantı Yapıldı, System.String[]
Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, köy toplantılarına Yalınca Köyü ile devam ediyor.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin başkanlığında oluşturulan heyet, köy toplantıları kapsamında Yalınca Köyüne köy ziyareti gerçekleştirdi.

İl Müdürü Şahin, üreticilerle birlikte olmaktan mutlu olduğunu ve sorunların çözülmesi için çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini ifade etti. Daha sonra konuşmasını devam eden İl Müdürü Şahin, "Hayvansal üretim alanında hayvancılığın geliştirilmesine yönünde çalışmalarımızın yapıldığını ve Bitkisel Üretim alanında ise küçük arazilerden daha fazla gelir sağlamak için fasulye yetiştiriciliği, meyvecilik, sebzeciliğin ve Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönünde çalışmalarımızın yapıldığını ve bu kapsamda il, ilçe müdürlüklerimiz her zaman köylümüzün, üreticimizin yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir" dedi.

Sohbet havasında geçen toplantının sonunda; sorulan soruların cevaplandırılmasının ardından toplantı sona erdi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:45 Kaynak: İHA

Murat Şahin, Güncel
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