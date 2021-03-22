Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, plaj alanındaki çalışmalarda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak Mahallesi'nde hayata geçirilecek yaklaşık 900 metrelik plaj alanında yürütülen çalışmaları inceledi.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, projenin çalışmalarının devam ettiğini, plajın deniz sezonunda vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti.

Yalıncak sahil düzenlemesi ve plajla ilgili yürütülen çalışmaları yerinde takip ettiğini vurgulayan Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Burası Trabzon merkeze çok yakın bir destinasyon. Göreve başladığımız günden itibaren vatandaşlarımız denize gidememekten ve düzgün bir plaj olmamasından yakınıyordu. Vatandaşımızın haklı yakınma ve taleplerini dikkate almazlık edemezdik. Bu çerçevede ilk olarak Yalıncak bölgesinde yaklaşık 900 metrelik bir sahil alanında çok önemli bir çalışma başlattık. Bu sadece bir plaj çalışması değil, çok ciddi bir sahil rekreasyon projesidir."

Çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak büyük bir plaj yaptıklarına işaret eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Plajımızın yanında arka tarafta yeşil alanlar, yeme içme mekanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları ve otoparklarla vatandaşlarımızın burada çok güzel ve uzun zaman geçirmelerine imkan sağlayacak yepyeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Çalışmalarda epey bir seviye aşıldı. Hedefimiz haziran ayı içerisinde plajımızı tamamlamak ve Trabzon'daki deniz sezonuna yetiştirip vatandaşlarımızın hizmetine sunmak."

Zorluoğlu'na, incelemeleri sırasında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Öztürk'ün eşlik ettiği bildirildi.