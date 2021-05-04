Trabzon'da yeni yapılan Yalıncak plajında çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, vatandaşların merakla beklediği Yalıncak plajı projesinde sona yaklaştıklarını, çalışmaların haziran ayı sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, halkı denizle buluşturmak adına hayata geçirdikleri projeler arasında yer alan Yalıncak plajında yoğun çalışma gerçekleştirildiğini ve haziran ayının sonuna doğru bitirilmesi planlanan çalışmalar kapsamında otopark alanı, bordür ve oluk yapımına devam edildiğini belirterek, ayrıca yaya ve bisiklet yolu, su parkı, mendirek betonu, taş duvar, çocuk oyun alanı, otopark kazı ve dolgu imalatı, koruma perdesi ile araç yolu tesviyesi yapımının da tüm hızıyla sürdüğünü dile getirdi.

Projenin son durumu ve kıyı kenar çizgisine muhalefet iddialarına da değinen Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim Yalıncak'ta yaptığımız günü birlik tesistir. Soyunma, duş alma kabinleri yapılıyor. Onlar tuğla gibi görünse de tamamlandığında ahşapla kaplanacakları için çok güzel bir görünüm sağlanacak. Sosyal medyada bazı paylaşımlar yapılıyor. Haksız paylaşımlar olduğunu düşünüyorum. Gidip yerinde görseler, Yalıncak plajının eski ve yeni durumunu kıyaslasalar, ne dediğimizi daha iyi anlayacaklardır. Orada Kıyı Kanununa aykırı hiçbir yapılaşma yapmıyoruz. Yapılanlar kaldırılabilir sökülebilir günübirlik yapılardır. Hukuka aykırı hiçbir iş yapmayız."

Büyükşehir Belediyesi olarak eleştiri ve uyarıları dikkate aldıklarını vurgulayan Zorluoğlu, "Hem burada hem başka projelerde hatamız, eksiğimiz olabilir. Herkesin var. Çevre, hukuk, adalet konularında hassasiyetimiz var. Şehrin hassasiyetini biz de paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.