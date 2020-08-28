Yalıtım çalışmaları sırasında yanan çatı küle döndü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yalıtım çalışması yapılan 5 katlı binanın çatısı alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yalıtım çalışması yapılan 5 katlı binanın çatısı alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, öğlen saatlerinde Körfez Mimar Sinan Mahallesi Gümrükçüler Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıda devam eden yalıtım çalışmaları sırasında yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrası yangın söndürüldü. Çatının tamamen yanarak kullanılmaz hale geldiği yangında binada bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, yangın hakkında inceleme başlattı. (İHA)

Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 16:02 - Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Yalıtım çalışmaları sırasında yanan çatı küle döndü - Son Dakika

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