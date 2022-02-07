Yalıtım sektöründe yurt dışında üretim planı gündemde - Son Dakika

Yalıtım şirketi ODE Yalıtım, 2022-2024 yıllarını kapsayan üç yıllık stratejik plan hazırladı. Bu çalışmanın sonucunda yurt içi ve yurt dışı yatırımları, üretim kapasitesi, Ar-Ge, insan kaynakları, dijitalleşme, tedarik, dağıtım kanalları, ihracat, satış ve pazarlama alanlarında toplam 13 maddelik bir aksiyon planı oluşturuldu.

Türkiye'de ve ihracat yaptığı altı kıtadaki 75'in üzerinde ülkede yalıtım sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan ODE Yalıtım, üç yıllık stratejik planını açıkladı. ODE Yalıtım'ın üst düzey yöneticileri, 2022-2024 yıllarını kapsayan stratejik plan üzerinde pandemi koşulları nedeniyle fiziki olarak bir araya gelmeden altı ay boyunca titizlikle çalıştı. Stratejik plan için ayrıca şirket çalışanlarından tedarikçi ve müşterilere kadar tüm paydaşların fikirleri alındı. Bu kapsamlı çalışmanın sonucunda yurt içi ve yurt dışı yatırımları, üretim kapasitesi, Ar-Ge, insan kaynakları, dijitalleşme, tedarik, dağıtım kanalları, ihracat, satış ve pazarlama alanlarında toplam 13 maddelik bir aksiyon planı oluşturuldu. Stratejinin odağı ise insan, teknoloji, katma değerli büyüme ve yeşil dünya olarak belirlendi.

"ŞİRKETLERİN ÖNLERİNİ GÖREBİLMELERİ İÇİN STRATEJİK PLANA İHTİYAÇLARI VAR"

Şirketin yönetim kurulu başkanı Orhan Turan, yeni stratejik planı hakkında bilgi verdi. Covid-19 döneminde şirketlerin uzun vadeli plan yapmayı bir kenara bıraktığını söyleyen Turan, "Böyle dönemlerde öngörülebilirlik azaldığı için uzun vadeli plan yapmak zorlaşıyor. Stratejilerin yerini taktikler, kimi zaman günü kurtarmaya yönelik kararlar alıyor. Halbuki bu gibi dönemlerde şirketlerin önünü görebilmesi ve yolunu çizebilmesi için strateji her zamankinden daha fazla önem kazanıyor. Biz de stratejik yaklaşımların önemine ve gerekliliğine inanarak kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik. Üst yönetimimizin hazırladığı, tüm paydaşlarımızın görüş ve değerlendirmelerini sunduğu bu plan, bizi global bir marka olma hedefimize bir adım daha yaklaştıracak" dedi.

Birçok şirket stratejisinin uygulama problemleri nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığına dikkat çeken Turan, bu hataya düşmemek için Stratejik Yönetim Komitesi kurduklarını da ifade etti. Bu komite, ODE'nin stratejik planındaki aksiyonların uygulama aşamalarını değerlendirerek, belirli periyotlarda yönetime rapor sunacak.

"YURT DIŞINDA ÜRETİM YAPMAYI HEDEFLİYORUZ"

Şirketi Çin ile Almanya arasındaki coğrafyada teknik yalıtımdaki en büyük üretici konumuna getirecek olan Eskişehir'deki yeni tesislerini yılın ikinci çeyreğinde devreye alacaklarını hatırlatan Turan, "Stratejik planımız doğrultusunda önümüzdeki süreçte de üretime ve yatırıma devam edeceğiz. Bir yandan mevcut ürünlerimizde kapasite artırımına giderken diğer taraftan da henüz üretimini yapmadığımız, yalıtım sektöründe tüketimi oldukça yüksek bir ürün üretmeyi hedefliyoruz. Bir diğer önemli aksiyonumuz da yurt dışında üretim yapmaya ve dağıtım kanallarımızı geliştirmeye yönelik olacak. Bu süreçte her zaman olduğu gibi şirketin rekabet gücünü artırırken, paydaşlarımıza değer oluşturacak yeni uygulamaları da devreye alacağız. Çünkü biz, paydaşlarına değer oluşturmayan hiçbir organizasyonun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

(İHA)