'Yalıtım Seminerleri' İstanbul'da Final Yaptı

İZODER'in ülke genelinde yalıtım bilincini artırmak, kamu ile sektör temsilcilerini buluşturmak ve vatandaşlara çözüm önerileri sunmak amacıyla gerçekleştirdiği 'Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri'nin sekizincisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın himayesinde İstanbul'da düzenlendi.

İZODER Başkanı Levent Pelesen, "Türkiye'de, enerjide dışa bağımlılığı azaltma imkanı yaratan yalıtım uygulamalarının stratejik önemi her geçen gün artıyor. Anadolu'da başlattığımız ve finalini İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz seminer dizisiyle yalıtım konusunda farkındalık yaratan İZODER olarak, kamuoyunda bilinçlenmenin hızla arttığını görmek mutluluk verici" dedi.

İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen'in açılış konuşmasını yaptığı, Ekonomist Mahfi Eğilmez'in ekonomiyi ve sektörü değerlendirdiği zirvede; kamu ve sektör temsilcileri ile alanında uzman isimler konuşmacı olarak katıldı. Filli Boya/Capatect partnerliğinde, Baumit, Bonus, İzocam, Kalekim, MegaBoard, Ravaber, Şişecam, Terrawool ve Weber sponsorluğunda düzenlenen seminerde; öğretim üyeleri, mimar, mühendis ve STK temsilcileri gibi sektörün tüm bileşenleri ve tarafları bir araya geldi.

YALITIM, ÜLKEMİZ İÇİN STRATEJİK ÖNEME SAHİP BİR KONU

Sektörün çatı örgütü olarak, yalıtım bilincini ülkenin dört bir yanında yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen, "İZODER olarak, 25 yıl önce çıktığımız yolculuğumuza, sektörümüzde standartları oluşturmak ve yalıtım konusunda bilinci geliştirmek amacıyla çalışmalarımıza süratle devam ediyoruz. Ekim 2017'de İzmir'den başlayıp, 2018 yılı boyunca Ankara, Adana, Kayseri, Elazığ, Trabzon ve Antalya'da düzenlediğimiz 'Tüm Yönleriyle Yalıtım Semineri' dizisiyle; ülkemiz için stratejik öneme sahip bir konuda önemli farkındalık yarattığımıza inanıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz seminerlerin gördüğü yoğun ilgi, Anadolu'ya açılma stratejisinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Toplumun yalıtım konusunda doğru bilgilere sahip olması çok önemli çünkü binalarımızı yalıtım uygulamalarının tümüyle donatmamız halinde güvenli, sağlıklı ve konforlu yaşam alanlarına sahip olabiliriz" dedi.

İZODER'in, ısı, su, ses ve yangın yalıtımı gibi dört hayati konuyu ele alan bir çatı kuruluş olduğunu vurgulayan Levent Pelesen, "Bugün ülkemizde 20 milyon konuttan 5 milyonunun topyekün elden geçirilmesi durumuyla karşı karşıyayız. Bu süreçte güvenli ve sağlıklı yapılara kavuşmak için ancak yönetmelik ve standartlara uygun şartlarda yalıtım yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

Dünyada her alanda enerji verimliliğinin gündemde olduğunu belirten Levent Pelesen, şöyle konuştu: "Enerjide dışa bağımlı bir ülke olan Türkiye'de tüketilen enerjinin yüzde 40'ı yaşadığımız binalarda tüketiliyor. Bu binalarda tüketilen enerjinin yüzde 70'ini de ısıtma ve soğutmak amacıyla kullanıyoruz. Oysa yalıtımla yüzde 50 oranında tasarruf etmemiz mümkün. Bunun da ekonomik büyüklüğü yılda 10 milyar dolar civarındadır."

İZODER, SEKTÖRDE DENETİM GÖZETİM ROLÜNÜ MUTLAKA ÜSTLENMELİ

İZODER'in sektörde denetim rolünü üstlenmesi gerektiğini belirten Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, "Piyasa denetimi ve gözetimi çok önemli. Malzemeler, ustalar, müteahhitler belgeli mi? Tüm bunların denetlenmesi ve sonuçların mutlaka kamuoyu ile paylaşılması gerekiyor" dedi. Bugün yeni yapılan binalarda yalıtıma önem verilmesinin olumlu bir gelişme olduğunu ifade eden Ferdi Erdoğan, "Ancak insanların buzdolabı, çamaşır makinesi alırken gösterdikleri hassasiyeti, binalarda gösterdiklerinden çok emin değilim. Beyaz eşyaları 'bu A sınıfıymış' ya da 'bu otomobil kilometrede ne kadar yakıt tüketiyor' diye merak edenlerin, aldıkları ev A, B ya da C sınıfı mı, belgesi var mı yok mu, gerçekten yalıtımlı bir bina mı? diye sorguladıklarını düşünmüyorum. İnsanlarımız gittiği berberde sertifika ararken, başını soktuğu binada sertifika aramıyor. Bu bilincin de toplumumuzda gelişmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEFERBERLİĞİ BAŞLATMAMIZ GEREKİYOR

TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise şunları söyledi: "İZODER'in kurucularından biri olarak geçtiğimiz yıllarda şunu gördüm; "Biz yalıtımı, enerji verimliliği ve tasarrufu vurgulayarak 2000'lere kadar mühendislere anlatmaya çalıştık, 2001 krizinden sonra da yalıtımı finansçılar konuşmaya başladı. Bence yalıtımı halka mal etmemiz gerekiyor. Bugün ev sahibi olarak elektrik, doğalgaz faturası ödeyen insanlar şu an ne hissediyor? Zira son 12 aydaki enerji enflasyonu yüzde 93. Dolayısıyla ısı yalıtımı ve enerji verimliliği ile ilgili çalışmaları kamuoyunun da destekleyeceğine inanıyorum. Yüzde 75 enerji ithalatı yapan bir ülke olarak, bizim mutlaka enerji verimliliği seferberliği başlatmamız lazım. Çünkü enerji verimliliği milli bir meseledir" dedi.

MAHFİ EĞİLMEZ EKONOMİYİ VE SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRDİ

Ekonomist, Yazar Mahfi Eğilmez'in konuşmacı olarak katıldığı, ülke ekonomisi ve sektöre yönelik öngörülerini paylaştığı zirvenin moderatörlüğünü; Mimar, Gazeteci, Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esin Tümer üstlendi. Yrd. Doç. Dr. Esin Tümer'in 'Enerji Verimliliği Çerçevesinden Akıllı Binalar: Yeterince Akıllı mı?' başlıklı sunumuyla devam eden zirvede,Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği ve Tesisat Daire Başkanı Vekili Murat Bayram ve İZODER Isı Yalıtımı Komisyonu Başkanı Kürşad Sakarya, 'Tasarruf Odaklı Ülke Ekonomisinde Isı Yalıtımı' konusunu ele aldı.

YANGIN VE SES YALITIMINDA SON GELİŞMELER

İZODER Genel Sekreteri Timur Diz, 'Yangın Güvenliği ve Cephe Yangınları' başlıklı sunumuyla, özellikle dış cephe yangınları ile ilgili hataları ve merak edilen tüm detayları paylaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Standart ve Uyumlaştırma Şube Müdürü Nuran Danışman, İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurgün Tamer Bayazıt ve İZODER Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Dikmen'in katıldığı ikinci oturumda, 'Ses Yalıtımı: Ses Yalıtımı Yönetmeliği, Gürültünün Önlenmesi' ile ilgili son gelişmeler değerlendirildi.

YAPI GÜVENLİĞİNDE SU YALITIMININ ÖNEMİ

'Su Yalıtımı ve Yapı Güvenliği, Su Yalıtımı Mevzuatları ve Uygulamalar' konusu ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Standart ve Uyumlaştırma Şube Müdürü Nuran Danışman, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Tekin veİZODER Su Yalıtımı Komisyonu Ba?kan Yardımcısı Jozef Bonfil tarafından ele alındı.

İZODER'DEN, EĞİTİME KATKIDA BULUNAN ÜYELERİNE TAKDİR PLAKETİ

Zirvede ayrıca İZODER, 25. kuruluş yılı dolayısıyla hayata geçirdiği Sosyal Sorumluluk Projesi'ne katkıda bulunan üyelerini takdir belgesiyle onurlandırdı. İZODER, birinci sosyal sorumluluk projesi 'Okul Yenileme' ile üyelerinin kendi bölgelerinde tespit ettikleri okulların yalıtımlarını yaptı. İkinci projesinde ise Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla başlattığı '25. Yıl Eğitim Bursu' ile lise öğrencilerine destek oldu.