Yalıtım sırasında çatıda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Yalıtım sırasında çatıda çıkan yangın korkuttu

6 saat önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 3 katlı binanın çatısında yalıtım çalışmaları sırasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Yalıtım sırasında çatıda çıkan yangın korkuttu, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 3 katlı binanın çatısında yalıtım çalışmaları sırasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.


Yangın öğlen saatlerinde Kartepe Nushetiye Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nushetiye Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatısında yalıtım çalışması sırasında küçük çapta yangın çıktı. Yangını kendi imkanları ile söndüremeyen bina sahipleri itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kısa sürede söndürdü. Çatı katında maddi hasara neden olan yangın hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

İtfaiye, Kocaeli, Kartepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:06 Kaynak: İHA

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