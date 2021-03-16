Yalıyühük'te Cumhuriyet Meydanı çevre düzenlemesi inşaatı başladı - Son Dakika

Cumhuriyet Meydanı'ndaki 9 bin metrekarelik alanda yapılacak çevre düzenleme ve tretuvar projesinin yapım bedelinin 750 bin lira olacağı öğrenildi.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer , ilçeye prestijli bir meydan kazandırmak istediklerini ifade etti.

Belediyenin projelendirdiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Konya Valiliğinin katkı sunduğu projenin 120 iş gününde tamamlanması öngörülüyor.

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