Yalnız ama mutluyum - Son Dakika
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Yalnız ama mutluyum

10 dakika önce

Grey adlı mekanda arkadaşlarıyla yemek yiyen ünlü popçu, çıkışta muhabirlerle sohbet etti.

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Grey adlı mekanda arkadaşlarıyla yemek yiyen ünlü popçu, çıkışta muhabirlerle sohbet etti. Chloe Loughnan'dan kısa süre önce boşanan şarkıcı, "Bu yıl Sevgililer Günü'nü yalnız mı geçireceksiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Evet, yalnız olacağım ama kendimi seviyorum, böyle tek mutluyum. Sağlığım yerinde olsun yeter."


Sevgililer Günü, Chloe Loughnan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:01 
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