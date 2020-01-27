Yalnız ama mutluyum
10 dakika önce
Grey adlı mekanda arkadaşlarıyla yemek yiyen ünlü popçu, çıkışta muhabirlerle sohbet etti.
Grey adlı mekanda arkadaşlarıyla yemek yiyen ünlü popçu, çıkışta muhabirlerle sohbet etti. Chloe Loughnan'dan kısa süre önce boşanan şarkıcı, "Bu yıl Sevgililer Günü'nü yalnız mı geçireceksiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Evet, yalnız olacağım ama kendimi seviyorum, böyle tek mutluyum. Sağlığım yerinde olsun yeter."
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:01
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