Yalnız başkan
1 saat önce
Serdar Bilgili, bayram tatili için Bodrum'a geldi.
Serdar Bilgili, bayram tatili için Bodrum'a geldi. Lüks teknesinde tek başına tatil yapan ünlü iş insanı önceki gün denize girerken objektife takıldı. Bilgili'nin yanında bir süredir aşk yaşadığı Özlem Kızılkaya'nın olmaması dikkat çekti. Bu durum, ikilinin aşkının bittiği iddiasını akla getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 10:51
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