Son Dakika Haberleri: Yalnız Bırakılan Çocuk Evi Yaktı

Yalnız Bırakılan Çocuk Evi Yaktı

18 dakika önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde evde yalnız bırakılan 9 yaşındaki çocuğun yangın çıkardığı iddia edildi.

Yalnız Bırakılan Çocuk Evi Yaktı, System.String[]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde evde yalnız bırakılan 9 yaşındaki çocuğun yangın çıkardığı iddia edildi. Yangın, Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın birinci katından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Evde 9 yaşındaki bir çocuğun bulunduğunu fark eden vatandaşlar, çocuğu kendi imkanları ile kurtardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük çaplı yangını söndürdü. Yangında dairede küçük çaplı maddi hasar oluşurken, yangını çocuğun çıkardığı iddia edildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

(Erkan Kuru/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:36 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Kapaklı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanzim Satışla Balıkesir'de 2 Günde 15 Ton Patates Satıldı Tanzim Kuyruğuyla Alay Eden CHP'lilere İmamoğlu'ndan Tepki: Yanlış Buluyorum!

AB Ülkeleri Vize Ücretini 80 Euroya Çıkaracak Meteorolojiden Vatandaşlara Kritik Uyarı! Kar Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 20:54:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalnız Bırakılan Çocuk Evi Yaktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]