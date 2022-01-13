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Yalnız çocukları takip ederek tacizde bulunan sapık, yakalandı - Son Dakika

Yalnız çocukları takip ederek tacizde bulunan sapık, yakalandı

13.01.2022 19:59
Yalnız çocukları takip ederek tacizde bulunan sapık, yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 15 gün içerisinde takip ettiği çocuklara cinsel tacizde bulunan şüpheli, polisin yüzlerce kamera kaydını incelemesi sonucu yakalandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olaylarda şahsın yalnız olan çocukları takip ederek taciz ettiği belirlendi.

Suruç'ta, 27 Aralık 2021 tarihinde yaşanan olayda sofra silkelemek için evlerinin önüne çıkan 8 yaşındaki kız çocuğu, cinsel tacize uğradı. 7 Ocak 2022 tarihinde yaşanan ikinci olayda ise 10 yaşındaki kız çocuğu, fırından ekmek aldıktan eve geri dönerken kendisini takip eden şahsın cinsel tacizine uğradı. 12 Ocak 2022 tarihinde yaşanan son olayda ise ekmek almak için markete giden 7 yaşındaki kız çocuğu, kendisini takip eden şahıs tarafından sıkıştırıldığı çıkmaz sokakta taciz edildi.

POLİS EKİPLERİ YÜZLERCE KAMERA GÖRÜNTÜSÜNÜ İZLEDİ

Ailelerin şikayeti üzerine çalışma başlatan Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, zanlıyı yakalamak için yüzlerce kamera kaydını inceledi. Yapılan incelemede şahsın 26 yaşındaki yabancı uyruklu E.İ. olduğu tespit edildi. Zanlı, polisin operasyonuyla evinde gözaltına alındı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen şahıs emniyete götürüldü. Emniyete götürülen çocuklar da şahsı teşhis etti. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

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ÇOCUKLARA PSİKOLOJİK DESTEK VERİLİYOR

Tacize uğrama anları güvenlik kameralarına da yansıyan çocuklara psikolojik destek verilirken zanlının eşi ve çocuğu da emniyete götürüldü. Ekipler, zanlının kendi çocuğunu da cinsel yönden istismar edip etmediğini araştırıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yalnız çocukları takip ederek tacizde bulunan sapık, yakalandı
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Hisarcık, Aralık, Taciz, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalnız çocukları takip ederek tacizde bulunan sapık, yakalandı - Son Dakika


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