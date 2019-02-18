Son Dakika Haberleri: 'Yalnız Değilsiniz' Ailesi Bin 492 Aboneye Ulaştı

'Yalnız Değilsiniz' Ailesi Bin 492 Aboneye Ulaştı

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, 'Yalnız Değilsiniz' sosyal sorumluluk projesi ile Manisa'da bin 492 aboneye ulaştı.

'Yalnız Değilsiniz' Ailesi Bin 492 Aboneye Ulaştı, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı her hizmetle Manisalıların yanında olmaya devam ediyor. Abone İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen 'Yalnız Değilsiniz' projesi de çığ gibi büyüyor. Bin 492 aboneye ulaşılan hizmet sayesinde yaşlı, kimsesiz, engelli, şehit yakını, gazi ve çalışma saatleri nedeniyle hizmet binalarına gelemeyen vatandaşın işlemleri kısa sürede yapılıyor. Ayrıca, işitme engeli olan abonelerimize de işaret dili bilen personelimiz tarafından işlemlerinde yardımcı olunuyor. Aboneler, MASKİ ile ilgili işlemlerini yapmak için evlerinden özel araçla alınarak hizmet binasına getiriliyor. Hizmet binalarına gelemeyecek durumda olan vatandaşın işlemleri ise evlerinde yapılıyor. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Standardı belgesine layık görülen sosyal sorumluluk projesinden, Alo 185 Çözüm Merkezi'ni arayarak durumlarını ileten vatandaşlar hizmetten kolaylıkla faydalanabiliyor.

STK'lar da projeye dahil edildi

Proje kapsamında Bedensel Engelliler Derneği, Altı Nokta Körler Derneği, Manisa İşitme Engelliler Derneği, Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği, Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul Ve Yetimleri Derneği, ZİÇEV gibi sivil toplum kuruluşları da ziyaret edilerek sunulan hizmetler hakkında bilgilendirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:31 Kaynak: Bültenler

Manisa, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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