Son Dakika Haberleri: "Yalnız Değilsiniz" Projesi
Son Dakika Güncel 'Yalnız Değilsiniz' Projesi

"Yalnız Değilsiniz" Projesi

1 saat önce

Kaynaşlı'da eğitim gören çocuklar, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan "Yalnız Değilsiniz" isimli proje ile bir araya geldi.

Kaynaşlı'da eğitim gören çocuklar, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan "Yalnız Değilsiniz" isimli proje ile bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, ilçede eğitim gören çocuklar, izci kampında bir araya gelerek emniyet mensuplarıyla zaman geçirdi.

Görevli polisler tarafından kamp alanında yapılan eğitimde, çocuklara polislik mesleği hakkında bilgi verilirken çocukların her zaman polislerden yardım isteyebileceği ifade edildi.

Eğitime, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Jesmin Ekedal, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Selçuk Yağcı, Kaynaşlı İlçe Emniyet Müdürü Zekeriya Baran da katılarak öğrencilerle sohbet etti.

Emniyet Müdürlüğü, Kaynaşlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:10 Kaynak: AA
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