Son Dakika Haberleri: "Yalnız Değilsiniz" projesi kapsamında acezeevi ziyaret edildi
Son Dakika Yaşam 'Yalnız Değilsiniz' projesi kapsamında acezeevi ziyaret edildi

"Yalnız Değilsiniz" projesi kapsamında acezeevi ziyaret edildi

7 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Yalnız Değilsiniz projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rehberlik Araştırma Merkezi işbirliğiyle acezeevi ziyaret edildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Yalnız Değilsiniz projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rehberlik Araştırma Merkezi işbirliğiyle acezeevi ziyaret edildi.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Orhan, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Kurum Müdürü Zeynep Akpınar ile Halime Hatun Anaokulu öğretmen ve öğrencilerinin katıldığı ziyarette acezeevindeki yaşlılarımız ziyaret edilerek yalnız olmadıkları hissettirilmeye çalışıldı. Acezeevinde yaşayan kimsesiz ve yaşlı vatandaşlarla yakından ilgilenilerek gönülleri alındı. Ziyarette minik öğrenciler ile acezeevi sakinleri bir araya gelerek birlikte faaliyetler gerçekleştirdiler. - BİLECİK

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:56 Kaynak: İHA
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