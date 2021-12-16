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'Yalnız Değilsiniz Projesi' Yüreklere Dokunmaya Devam Ediyor - Son Dakika

'Yalnız Değilsiniz Projesi' Yüreklere Dokunmaya Devam Ediyor

16.12.2021 17:00
'Yalnız Değilsiniz Projesi' Yüreklere Dokunmaya Devam Ediyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, 'Yalnız Değilsiniz' sosyal sorumluluk projesi ile 2021 yılında şu ana kadar 25 bin 758 aboneye ulaştı.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da, 77 yaşındaki Mehmet Türe'yi abonelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından kurumda misafir etti. Mehmet Amca, "Şükürler olsun ki böyle güler yüzlü insanlar karşımıza çıktı. Allah razı olsun" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı her hizmetle Manisalıların yanında olmaya devam ediyor. Abone İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen 'Yalnız Değilsiniz' projesi de çığ gibi büyüyor. Bu kapsamda sadece 2021 yılında geride kalan süreçte 25 bin 758 aboneye ulaşılan hizmet sayesinde yaşlı, kimsesiz, engelli, şehit yakını, gazi ve çalışma saatleri nedeniyle hizmet binalarına gelemeyen vatandaşın işlemleri kısa sürede yapıldı. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da, Yunusemre ilçesine bağlı Evrenos Mahallesinde ikamet eden 77 yaşındaki Mehmet Türe'nin de abonelik işlemleri 'Yalnız Değilsiniz' ekibi tarafından yapılmasının ardından kurumda ağırladı. Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş da Genel Müdür Aslay'a eşlik etti. Mehmet Amca, "Şükürler olsun ki böyle güler yüzlü insanlar karşımıza çıktı. Allah razı olsun" dedi.

185 Çözüm Merkezi'ni arayarak durumlarını ileten vatandaşlar hizmetten kolaylıkla faydalanabiliyor

Aboneler, MASKİ ile ilgili işlemlerini yapmak için evlerinden özel araçla alınarak hizmet binasına getiriliyor. Hizmet binalarına gelemeyecek durumda olan vatandaşın işlemleri ise evlerinde yapılıyor. 185 Çözüm Merkezi'ni arayarak durumlarını ileten vatandaşlar hizmetten kolaylıkla faydalanabiliyor.

MASKİ, vatandaşın refahı için çalışıyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün'ün, talimatları doğrultusunda projeye hayat verdiklerini belirten MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, "2021 yılı içerisinde 25 bin 758 aboneye yalnız değilsiniz projesiyle hizmet verdik. Yaşlı vatandaşlarımız veya buraya gelmekte sıkıntı çekecek vatandaşlarımıza hizmet ulaştırmak adına bu projemizi başlatmıştık. Abonelerimizi ya evlerinizden alıp kurumumuza getiriyoruz ya da evlerinde işlemlerini yapıyoruz. Vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet verebilmek adına, onları yormamak adına, hemşehrilerimizi sıkıntıya düşürmemek adına yapılmış bir çalışma. Her yıl daha da çok abonemize ulaşarak onların hayır dualarını almak bizler için mutluluk verici" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Mehmet Türe, Engelli, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Yalnız Değilsiniz Projesi' Yüreklere Dokunmaya Devam Ediyor - Son Dakika


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