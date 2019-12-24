Yalnız insanlar teknolojiye daha çok bağımlı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalnız insanlar teknolojiye daha çok bağımlı - Son Dakika

Yalnız insanlar teknolojiye daha çok bağımlı

6 saat önce

Sosyal Medya Uzmanı Deniz Umay, teknoloji bağımlılığının toplumsal ve sosyolojik olarak en büyük nedeninin yalnızlık olduğunu söyledi.

Yalnız insanlar teknolojiye daha çok bağımlı, System.String[]

Sosyal Medya Uzmanı Deniz Umay, teknoloji bağımlılığının toplumsal ve sosyolojik olarak en büyük nedeninin yalnızlık olduğunu söyledi.


Sosyal Medya Uzmanı Deniz Umay, Eskişehir'de Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler ile bir araya geldi. Okulda düzenlenen 'Sosyal Medya Etkileri Mobil Yaşam' isimli seminere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Burada bir konuşma yapan Umay, sosyal medya konusunda öğrencilere tecrübelerini aktardı.


"Yalnız insanlar teknolojiye bağımlı hale geliyorlar"


Yaklaşık 5 yıldır teknoloji bağımlılığıyla ilgili çalışmalar yaptığını belirten Umay, teknolojik bağımlılığın yalnızlığı doğurduğunu ifade etti. Umay, "Ruhsal anlamda yalnızlaşmaya başladık. Her geçen gün yalnızlaştıkça daha ciddi problemlerle karşı kaşıya kalıyoruz. Yalnızlık duygusal anlamda çöküntüye sebep oluyor ve teknolojiye bağımlılığı beraberinde getiriyor. Mesela İngiltere yalnızlık bakanlığı kurdu ve 8 milyon yalnız insan tespit edildi. Bu insanlar bir araya gelebilsin diye uğraşıldı. Şu an teknoloji bağımlılığının toplumsal ve sosyolojik olarak en büyük neden olduğu şeylerden bir tanesi yalnızlık. Yalnız kalan insanlar teknolojiye daha çok bağımlı hale geliyorlar" diye konuştu.


Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Sırrı Kabadayı da, "Günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi teknoloji bağımlılığı. Özellikle öğrencilerimizin sosyal medya gibi teknolojik araçları kullanırken iyi bir şekilde kullanabilmeli. Bağımlılığın önlenebilmesi için güzel bir etkinlik oldu" dedi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Lisesi, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Büyük ikramiyeyi kazandığını sandı, canlı yayında artık işe gelmeyeceğini söyledi
'Paylaşma mevsimi' notuyla paylaştı! ABD'li ünlü rapçi, sokakta para saçtı Bakan Selçuk'la görme engelli öğrenci arasında duygulandıran diyalog Konya'da 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında 1 milyon liradan fazla zarar meydana geldi

Son Dakika Haberleri
17:36 Çanakkale'de 688 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
17:36 Başkan Demirbaş'tan Terör Mağdurları Derneği'ne ziyaret - Son Dakika
17:35 Anten yüzünden çatıdan düştü - Son Dakika
17:31 Gebze'de tapu dağıtım töreni düzenlendi - Son Dakika
17:31 Kuşadası sağanak yağıaşa teslim oldu - Son Dakika
17:10 Konya'da 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında 1 milyon liradan fazla zarar meydana geldi - Son Dakika
16:56 Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 17:38:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yalnız insanlar teknolojiye daha çok bağımlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]