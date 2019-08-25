Son Dakika Haberleri: Yalnız kaldığı bağ evinde intihar etti
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Yalnız kaldığı bağ evinde intihar etti

24 dakika önce

ŞANLIURFA'da, bunalıma girdiği iddia edilen Yılmaz A. (43), yalnız yaşadığı bağ evinde, kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Yalnız kaldığı bağ evinde intihar etti, System.String[]

ŞANLIURFA'da, bunalıma girdiği iddia edilen Yılmaz A. (43), yalnız yaşadığı bağ evinde, kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde, kırsal Küçükalanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 6 aydır psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Yılmaz A., yalnız yaşadığı bağ evinde kendini iple tavana astı. Eve gelen yakınları Yılmaz A.'yı ipe asılı görünce durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaz A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yılmaz A.'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Jandarma, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:06 Kaynak: DHA
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