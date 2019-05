Yalnız kendisinin gördüğü varlık, "Siyanürlü şerbet hazırla, ailene içir" demiş

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, annesi Fatma Kalkan (39) ile babası Mehmet Kalkan'ı (39) içine siyanür koyduğu içeceği içirerek öldüren üniversite öğrencisi Mahmut Can Kalkan (21), gözaltında olduğu sırada sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede şizofreni teşhisi koyularak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



Yargılama sürecinin hızlanması açısından, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla tutuklu bulunduğu Buca Cezaevinden Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Burada doktor gözetiminde izlenecek Kalkan'ın rol yapıp, yapmadığı belirlenecek. Kalkan hakkında hazırlanacak rapor, daha sonra yargılanacağı mahkemeye sunulacak.



"Siyanürlü şerbet hazırla, ailene içir"



Soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde "Üniversitenin laboratuvarında, yatay çizgi şeklinde kırmızı gözleri olan ve siyah pelerin takan, süper kahraman gibi birisiyle tanıştım. Ancak bu kişiyi yalnızca ben görebiliyordum, o da yalnız olduğumda. Bana, kalabalık içinde olmayı sevmediğini ve sadece kendisi varken laboratuvara geldiğini söylüyordu" diyen Mahmut Can Kalkan, yalnızca kendisinin gördüğünü iddia ettiği varlığın siyanürlü bir şerbet hazırlamasını ve ailesine içirmesini söylediğini ifade etmişti. - İZMİR

