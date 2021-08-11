Yalnız Kız Filmi - Son Dakika

Yalnız Kız Filmi

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Film Valerie'nn diğer personeller ile ilişkilerine odaklanıyor. Valerie bir sabah kalktığında hamile olduğunu fark eder ve bu durumu bebeğin babası işsiz erkek arkadaşı Remi'ye söyler. Aynı sabah bir otelde oda servisi görevinde çalışmaya başlar. Yönetmen: Benoît Jacquot Senaryo: Jérôme Beaujour, Benoît Jacquot Oyuncular: Virginie Ledoyen, Benoît Magimel, Dominique Valadié, Michel Bompoil, Véra Briole, Toni Cecchinato, Virginie Emane, Jean-Claude Frissung, Hervé Gamelin, Guillemette Grobon, Catherine Guittoneau, Thang-Long, Aladin Reibel, Jean-Chrétien Sibertin-Blanc, Giulia Urso, Matéo Blanc Filmin Türü: Drama Orijinal Adı: La fille seule Yapımcı Firma: La Sept Cinéma Yapım Yılı: 1995 Yapım Ülkesi: Fransa Orijinal Dili: Fransızca Filmin Süresi: 90 dk. Dağıtıcı Firma: Mubi Vizyon Tarihi: 20.08.2021 Yalnız Kız Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

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