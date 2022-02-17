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Yalnız Kurt 4. Bölüm 2. Fragmanı - Son Dakika

Yalnız Kurt 4. Bölüm 2. Fragmanı

17.02.2022 09:43

#YalnızKurt Cuma 20.00'de #atv 'de!

#YalnızKurt Cuma 20.00'de #atv 'de!

Osman Sınav imzalı atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt dizisinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

Oyuncular:

Cihan Ünal (Davut Bahadır-Kumandan), Hasan Denizyaran (Altay Kurtoğlu), Damla Colbay (Esra Türkmen), Murat Han, Polat Bilgin

Yalnız Kurt YouTube Kanalına abone ol: http://atv.link/kurt

Yalnız Kurt Facebook: https://www.facebook.com/yalnizkurtatv

Yalnız Kurt Instagram: https://www.instagram.com/yalnizkurtatv

Yalnız Kurt Twitter: https://twitter.com/yalnizkurtv

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Hasan Denizyaran, Yalnız Kurt, Cihan Ünal, Cuma, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Yalnız Kurt 4. Bölüm 2. Fragmanı - Son Dakika


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