Yalnız Kurt 5. Bölüm | Ön İzleme - Son Dakika
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Yalnız Kurt 5. Bölüm | Ön İzleme

28.02.2022 10:43

#YalnızKurt Cuma 20.00'de #atv 'de!

#YalnızKurt Cuma 20.00'de #atv 'de!

Osman Sınav imzalı atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt dizisinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

Oyuncular:

Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Polat Bilgin, Hilmi Özçelik, Yaprak Medine, Gökhan Oktay Göztepe, Almina Günaydın

Yalnız Kurt YouTube Kanalına abone ol: http://atv.link/kurt

Yalnız Kurt Facebook: https://www.facebook.com/yalnizkurtatv

Yalnız Kurt Instagram: https://www.instagram.com/yalnizkurtatv

Yalnız Kurt Twitter: https://twitter.com/yalnizkurtv

Yalnız Kurt 5. Bölüm | Ön İzleme

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Hasan Denizyaran, Yalnız Kurt, Cihan Ünal, Cuma, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Yalnız Kurt 5. Bölüm | Ön İzleme - Son Dakika


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