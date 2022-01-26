"Yalnız Kurt" dizisi cuma günü ilk bölümüyle ATV'de ekrana gelecek - Son Dakika

Osman Sınav'ın yapımcılığını, Çağatay Tosun'un yönetmenliğini üstlendiği aksiyon ve dram türündeki "Yalnız Kurt" dizisi, 28 Ocak'ta ilk bölümüyle ATV'de izleyiciyle buluşacak.

Başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay'ın yer aldığı dizinin ilk bölüm izlemesi, Osman Sınav'ın ve basın mensuplarının katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Gösterim sonrasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sınav, dizide bir duruş anlatmaya çalıştıklarını belirterek, Türkiye'yi bugün dünyanın "Yalnız Kurt"u olarak gördüğünü söyledi.

Osman Sınav, dizinin bir tarih dizisi olmadığına dikkati çekerek, "Biz bir duruş ve karakter anlatıyoruz. Onun için de asla kronolojik gitmeyecek. Her yere sıçrayabiliriz. 1964'te bir olayı anlatırken milattan önceye de gidebiliriz. Oradan 1980'e gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

Türk mitolojisinin Türk dizi ve filmlerinde kullanılmadığı yorumunu yapan Sınav, şunları kaydetti:

"Dünyanın her yerinde sinema sektörü kendi mitolojilerinden beslenir. Bir gün bir toplantıda söylemiştim. Maalesef biz kendi tarihinden ve mitolojisinden beslenmeyen bir sinemacılar topluluğuz. Çünkü biz hiç böyle işler yapmadık. O zaman Kuruluş, Diriliş vesaire yoktu. Mitolojimizden beslenen işler yapmamız lazım, bu önemli. Biz de bu dizimizle inşallah başarılı oluruz. İnşallah seyircinin gönlüne giren doğru bir hikaye anlatırız. Temelde seyirciye ne bilgi verdiğiniz değil, nasıl bir duygu verdiğiniz önemlidir. İnşallah izleyenler kendi içindeki yalnız kurtla karşılaşırlar."

Dizi hakkında

"Yalnız Kurt" dizisi, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak, Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, aralarında Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin'in bulunduğu birçok isim bulunuyor.

Yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizinin senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze kaleme alıyor.