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Yalnız yaşadığı barakada ölü bulundu - Son Dakika

Yalnız yaşadığı barakada ölü bulundu

24.11.2021 10:00
Yalnız yaşadığı barakada ölü bulundu

ADANA'da Bebekli Kilise'nin yanında bulunan binanın damındaki barakada yalnız yaşayan Mehmet Şerif Tan (76), ölü bulundu.

ADANA'da Bebekli Kilise'nin yanında bulunan binanın damındaki barakada yalnız yaşayan Mehmet Şerif Tan (76), ölü bulundu.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde meydana geldi. Bebekli Kilise'nin yanındaki 2 katlı binanın damında kurulan barakada yalnız yaşan Mehmet Şerif Tan'dan haber alamayan yakınları, kontrol etmek için adrese gitti. Yakınları, kapıyı açan olmayınca polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı çilingire açtırılarak girilen evde Tan, yerde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Şerif Tan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Yapılan incelemenin ardından Mehmet Şerif Tan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Yalnız yaşadığı barakada ölü bulundu
Yalnız yaşadığı barakada ölü bulundu
Yalnız yaşadığı barakada ölü bulundu

Mehmet Şerif, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yalnız yaşadığı barakada ölü bulundu - Son Dakika


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