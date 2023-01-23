Yalnız yaşadığı dükkandan 2 gün boyunca çıkmadı, camdan içeri bakan arkadaşları telefona sarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yalnız yaşadığı dükkandan 2 gün boyunca çıkmadı, camdan içeri bakan arkadaşları telefona sarıldı

23.01.2023 17:01

Yalnız yaşadığı dükkandan 2 gün boyunca çıkmayınca öldüğü anlaşıldı Camdan bakan arkadaşlarının ihbarı üzerine ortaya çıktı Yaşlı adamın cenazesi, ölüm nedeni araştırılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı Antalya'da apartman girişindeki dükkanda yalnız yaşayan 71 yaşındaki adam ölü bulundu.

Yalnız yaşadığı dükkandan 2 gün boyunca çıkmayınca öldüğü anlaşıldıCamdan bakan arkadaşlarının ihbarı üzerine ortaya çıktıYaşlı adamın cenazesi, ölüm nedeni araştırılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı
ANTALYA - Antalya'da apartman girişindeki dükkanda yalnız yaşayan 71 yaşındaki adam ölü bulundu. Her gün dışarı çıktığı belirtilen yaşlı adamın ölümü, 2 gün dükkandan çıkmayınca ortaya çıktı.
Olay, Mehmet Pırıltı Caddesi üzerindeki bir apartmanının giriş katındaki dükkanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 5 aydır bir dükkanda yalnız yaşayan Naci Yanık'ı (72)2 gün boyunca göremeyen arkadaşları dükkana geldi. Camdan içeriye baktıklarında Yanık'ın koltuk üzerinde hareketsiz olduğunu gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dükkanını kapısının içten kilitli olması üzerine polis ekipleri odunla camı kırarak içeriye girdi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Naci Yanık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Her gün dışarı çıktığı belirtilen yaşlı adamın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Yalnız yaşadığı dükkandan 2 gün boyunca çıkmadı, camdan içeri bakan arkadaşları telefona sarıldı Yalnız yaşadığı dükkandan 2 gün boyunca çıkmadı, camdan içeri bakan arkadaşları telefona sarıldı Garo Paylan, 'Yeni Konut Finansmanı Programı'na İlişkin Kanun Teklifini Eleştirdi: 'Antalyalı Ahmet, Mehmet, Agop, Ayşe, Fatma Evini Alamayacak;... Garo Paylan, 'Yeni Konut Finansmanı Programı'na İlişkin Kanun Teklifini Eleştirdi: 'Antalyalı Ahmet, Mehmet, Agop, Ayşe, Fatma Evini Alamayacak;... KOM Stratejik Araştırmalar Kurulu Toplantısı düzenlendi KOM Stratejik Araştırmalar Kurulu Toplantısı düzenlendi

Adli Tıp, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalnız yaşadığı dükkandan 2 gün boyunca çıkmadı, camdan içeri bakan arkadaşları telefona sarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:31 Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na büyük vefa! "Adaylık" sorusuna verdiği yanıt çok konuşulacak
15:17 Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor mu? Ünlü oyuncu ilk kez bu kadar net konuştu
17:05 Süper Lig devinden çifte bomba! Fenerbahçeli Zajc ve Konyaspor'un yıldızı geliyor
16:14 Yalnız yaşadığı dükkandan 2 gün boyunca çıkmadı, camdan içeri bakan arkadaşları telefona sarıldı
16:56 Cezaevindeki Demirtaş, muhalefete böyle seslendi: Ya içeride ya dışarıda bir araya geleceğiz
16:53 Herkes onu konuşuyor! Fatih Terim'in sağ kolu, İtalya'yı salladı
16:50 Yine Kur'an-ı Kerim yine aynı saygısızlık! Skandalın adresi bu kez İsveç değil
16:26 Ünlü spiker Melih Şendil, Galatasaraylı yıldızı öve öve bitiremedi: Son 20 yılın en iyisi
16:20 4 yıl aradan sonra dünyanın en lüks otelinde konser veren Beyonce, 1 saat için 35 milyon dolar aldı
16:11 Ne AK Parti, ne CHP, ne de İYİ Parti! Son seçim anketine HDP'nin oy oranı damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2023 17:58:16. #1.12#
SON DAKİKA: Yalnız yaşadığı dükkandan 2 gün boyunca çıkmadı, camdan içeri bakan arkadaşları telefona sarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement