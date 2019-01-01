Yalnız Yaşadığı Evde Çıkan Yangında Öldü
1 saat önce
İZMİT'te, şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Ahmet Atalay Erişen (70), yalnız yaşadığı evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.
İZMİT'te, şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Ahmet Atalay
Erişen (70), yalnız yaşadığı evde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Erişen'in daha önce evini yakmaya çalıştığı iddia edildi.?
Ömerağa Mahallesi İnönü Caddesi'nde Ahmet Atalay Erişen'in yalnız yaşadığı 6 katlı binanın çatı katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler evi sararken, bina sakinleri itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, alevlere müdahale ederek, yangını alt katlara sıçramadan söndürdü. Ekipler evde yaptığı incelemede, Ahmet Atalay Erişen'in cesediyle karşılaştı. Erişen'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Ahmet Atalay Erişen'in daha önce evini yakmaya çalıştığı iddia edildi.
Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. - Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:19 Kaynak: DHA
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