Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü - Son Dakika
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Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü

7 saat önce

BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde Mehmet Yalaza (96), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

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BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde Mehmet Yalaza (96), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

İvrindi ilçesine bağlı kırsal Gömeniç Mahallesi'nde Mehmet Yalaza'nın evinde gece yarısı yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören komşular, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede mahalleye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Ekipler, evde yaptıkları incelemede Mehmet Yalaza'nın cesediyle karşılaştı. Yalaza'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İvrindi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


- Balıkesir
Balıkesir, İvrindi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:25 Kaynak: DHA
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