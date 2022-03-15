Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü - Son Dakika
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Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü

15.03.2022 10:58
Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü

MERSİN'de Halil İbrahim Sarı (92), yalnız yaşadığı evinde sobadan çıkan yangında yaşamını yitirdi.

MERSİN'de Halil İbrahim Sarı (92), yalnız yaşadığı evinde sobadan çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Gülnar ilçesi Arıkuyusu Mahallesi Tefekaltı mevkisinde Halil İbrahim Sarı'nın yalnız yaşadığı tek katlı kagir evde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Eve giren ekipler, Sarı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Sarı'nın cenazesi, savcılık incelemesi sonrası Gülnar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Evin kullanılmaz hale geldiği yangının yapılan ilk incelemede sobadan kaynaklandığı tespit edildi.


Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü
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Halil İbrahim Sarı, Yangın, Gülnar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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