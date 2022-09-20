Son dakika haber | YALNIZ YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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Son dakika haber | YALNIZ YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU

20.09.2022 11:23

Son dakika gündem haberine göre GAZİANTEP'te, Abdullah Bodur (72), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

GAZİANTEP'te, Abdullah Bodur (72), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Seyrantepe Mahallesi'nde yalnız yaşayan Abdullah Bodur, geçen hafta halılarını yıkamacıya verdi. Sabah saatlerinde halıları teslim etmeye gelen yıkamacılar, kapıyı açan olmayınca, evden de kötü kokular yayılması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı çilingire açtırılarak girilen evde Bodur'un cansız bedeni bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Abdullah Bodur'un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Abdullah Bodur'un ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | YALNIZ YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

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