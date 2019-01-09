Son Dakika Haberleri: Yalnız Yaşadığı Evde Ölü Bulundu

Yalnız Yaşadığı Evde Ölü Bulundu

2 saat önce

ŞANLIURFA'da, İbrahim Kılıç (61), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Yalnız Yaşadığı Evde Ölü Bulundu, System.String[]
ŞANLIURFA'da, İbrahim Kılıç (61), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, öğleden sonra Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan İbrahim Kılıç'tan 3 gündür haber alamayan komşuları evin kapısını çaldı. Yanıt alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis, çilingir yardımıyla girdiği evde Kılıç'ı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde öldüğü belirlenen Kılıç'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:29 Kaynak: DHA

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