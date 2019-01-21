Son Dakika Haberleri: Yalnız Yaşadığı Evde Ölü Bulundu

Yalnız Yaşadığı Evde Ölü Bulundu

1 saat önce

KAYSERİ'de kendisinden haber alınamayan Abdulmalik Deniz (66), yalnız yaşadığı evinde komşuları tarafından ölü bulundu.

Yalnız Yaşadığı Evde Ölü Bulundu, System.String[]
KAYSERİ'de kendisinden haber alınamayan Abdulmalik Deniz (66), yalnız yaşadığı evinde komşuları tarafından ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, akşam saatlarinde Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi Fark Sokak'ta meydana geldi.

Sokaktaki apartmanın 2'nci katında yalnız yaşayan emekli Abdulmalik Deniz'den haber alamayan komşuları evine girdi. Deniz'in evde hareketsiz halde yattığını gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi.  Vücudunda darp izi bulunmayan Deniz'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.  Abdulmalik Deniz'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:11 Kaynak: DHA

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