Son Dakika Haberleri: Yalnız Yaşadığı Evde Ölü Bulundu

Yalnız Yaşadığı Evde Ölü Bulundu

58 dakika önce

Bursa'da 41 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu.

Yalnız Yaşadığı Evde Ölü Bulundu, System.String[]
Bursa'da 41 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu.

Merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Sinem Gedik'ten iki gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Eve giden bu kişiler ve polis ekipleri, kadının yatağında hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Servis ekibini çağırdı.

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Gedik'in cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:17 Kaynak: AA

Yiğitler Mahallesi, Bursa, Güncel
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