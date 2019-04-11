Son Dakika Haberleri: Yalnız Yaşadığı Evde Ölü Bulundu

Yalnız Yaşadığı Evde Ölü Bulundu

1 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşlı bir adam, evinde ölü bulundu.

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşlı bir adam, evinde ölü bulundu.

Sakarya Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Tamer Kesen'den (66) uzun süre haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

Eve giren ekipler, banyoda Kesen'in cesedini buldu. Yaklaşık iki ay önce öldüğü belirlenen bu kişinin cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:22 Kaynak: AA
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