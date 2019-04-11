Yalnız Yaşadığı Evde Ölü Bulundu
1 saat önce
Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşlı bir adam, evinde ölü bulundu.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:22 Kaynak: AA
'nin Biga
ilçesinde yaşlı bir adam, evinde ölü bulundu. Sakarya Mahallesi
'ndeki evinde yalnız yaşayan Tamer Kesen'den (66) uzun süre haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.
Eve giren ekipler, banyoda Kesen'in cesedini buldu. Yaklaşık iki ay önce öldüğü belirlenen bu kişinin cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu
morguna gönderildi.
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