Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
8 dakika önce
İznik ilçesinde bir süredir haber alınamayan kişi, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
İznik ilçesinde bir süredir haber alınamayan kişi, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:56 Kaynak: AA
Yeşilcami Mahallesi Alasungurbey Sokağı'nda yaşayan Hasan Y'den (57) haber alamayan komşuları, çevreye ağır kokular yayılmaya başlayınca şüphelenerek durumu oğlu F.Y'ye bildirdi.
Babasının yalnız yaşadığı eve gelen F.Y, cesediyle karşılaştı. Daha sonra olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık iki hafta önce öldüğünü belirledikleri Hasan Y'nin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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